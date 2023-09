'Inter Miami is héél ambitieus en wil ook deze voormalige sterspeler van Barcelona naar MLS halen'

Inter Miami FC is goed op weg om nog een Europese ster naar de Verenigde Staten te halen. Na Lionel Messi, Jordi Alba en Sergio Busquets is ook Antoine Griezmann op komst.

Inter Miami FC was afgelopen zomer al in de race om Antoine Griezmann naar de MLS te halen, maar het water met Atlético Madrid was te diep. Al lijkt daar verandering in te komen.

Volgens de Spaanse media heeft Griezmann zelf aangegeven dat hij wil vertrekken. De Fransman ziet het niet zitten om zijn contract tot medio 2026 uit te dienen.

FC Barcelona... op z'n Amerikaans

Bovendien gaf hij zelf ook aan dat hij een Amerikaans avontuur ziet zitten. Leuk extraatje: ook Griezmann heeft een verleden bij FC Barcelona.