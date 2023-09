Laatste referentiematch al even geleden: stilaan 5 voor 12 voor Youri Tielemans?

Na een bijzonder matige partij voetbal wisten de Rode Duivels met het kleinste verschil (en de grootste moeite) de maat te nemen van Azerbeidzjan. Een van de spelers die wederom niet thuisgaf, was Youri Tielemans.

Na het WK 2018 zou hij nochtans een dragende speler moeten gaan worden voor dit elftal, maar 5 jaar later heeft hij die verwachtingen allesbehalve ingelost. Tegen Azerbeidzjan kon hij zijn ploeg op geen enkel moment op sleeptouw nemen. Illustrerend voor de vorm waarin de middenvelder zich momenteel, en al veel te lang, bevindt.

Niet alleen bij Aston Villa moet hij vrezen voor zijn plek: Douglas Luiz en Boubacar Kamara (nochtans geen al te begenadigde voetballers) hebben de voorkeur op Tielemans. Ook bij de Duivels is het stilaan 5 voor 12 voor de middenvelder. Voor zijn wedstrijd tegen Azerbeidzjan kreeg hij een povere 5/10, goed voor een wissel in minuut 66.

Leiderskwaliteiten

Terug naar dat dragende aspect. De vier jaar jongere Amadou Onana, qua talent nochtans geen betere voetballer, staat op het vlak van dadendrang en leiderschap al verder dan Tielemans. Niet alleen laat hij zich in de duels meer gelden, hij durft ook veel meer vooruit te voetballen.

Iets wat we bij Tielemans het laatst misschien zagen in de thuiswedstrijd op 17 juni tegen Oostenrijk (1-1). Vooral in de tweede helft speelde het Anderlecht-product toen een puike partij en durfde hij veel meer open te draaien in balbezit. Dat directe spel hadden we al een tijd niet meer gezien bij de middenvelder, wiens heerlijke krulbal op de lat meer verdiende.

Maar dat is het verleden, net zoals zijn laatste échte referentiematch in de Nations League in en tegen Polen (0-1). 14 juni 2022, dat is al meer dan een jaar geleden. Hij kreeg toen een 7/10 voor zijn wedstrijd, met de woorden: “Dynamisch, aanspeelbaar en zuiver. De Tielemans zoals we hem willen.”

Dat is inderdaad de Tielemans die we willen zien, maar te weinig te zien krijgen. Met een Arthur Vermeeren die steeds meer aanspraak maakt op een selectie, een Amadou Onana die zich duidelijk laat gelden en Orel Mangala, moet Tielemans zich niet alleen bij Aston Villa, maar ook bij de Rode Duivels serieuze zorgen beginnen maken.