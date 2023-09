Romelu Lukaku doet een opvallende bekentenis: "Nooit gemist"

Romelu Lukaku is sinds dit seizoen speler van AS Roma. Voor de interlandbreak is hij even terug in België. Daar sprak hij in The Basecamp met actrice Jennifer Heylen.

Zo had Romelu Lukaku het over zijn privéleven, iets waar hij weinig over spreekt. "Voor mijn kinderen en mama doe ik alles. Als er iets voor hen moet gebeuren, gebeurt dat direct", zei hij in The Basecamp. Lukaku ging dieper in over zijn oudste zoon Romeo en deed er een opvallende bekentenis over. "Van mijn oudste zoon heb ik geen enkele 1e schooldag gemist. Zelfs als ik in het buitenland was en moest trainen. Zijn 1e voetbaltraining: ik was er altijd en heb niets gemist." Hetzelfde geld voor zijn mama. Lukaku staat er altijd voor haar. "Zij doen hetzelfde voor mij. Dan is het toch logisch dat ik er voor hen ben", aldus Lukaku. Lukaku wisselt opnieuw van rugnummer Ook raakte bekend dat Lukaku tegen Estland met nummer 10 zal spelen. De voorbije wedstrijden speelde Lukaku met nummer 10, maar tegen Azerbeidzjan stond hij met nummer 9 op het veld. Tegen Estland zal hij opnieuw wisselen.