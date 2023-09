Smeekbede aan adres van Tedesco om deze speler vanavond in de basis te zetten

Het was geen leuke match om zien zaterdag tegen Kazachstan. De Rode Duivels konden amper een aanval die naam waardig in elkaar boksen. Het werd pas leuker toen Domenico Tedesco op het einde van de wedstrijd een paar vervangingen deed.

Zaterdag stonden Carrasco en Bakayoko op de flanken. Carrasco zorgde af en toe voor gevaar, maar is niet de flitsenspeler die Doku wel is. Met één versnelling kan de nieuwste aanwinst van Manchester City een match openbreken.

Analisten en supporters richtten dan ook een smeekbede aan Tedesco: laat hem vanavond starten tegen Estland. In het halfuur dat Doku speelde, was er meer animo in de aanval. En er valt ook een lans te breken voor Dodi Lukebakio, die de afgelopen wedstrijden niet ontgoochelde onder Tedesco.

In ieder geval mag het iets meer zijn. Er worden niet echt veel wijzigingen verwacht. Doku voor Bakayoko zou wel eens de enige verandering kunnen worden. Faes blijft waarschijnlijk het vertrouwen houden, ondanks de kritiek die hij kreeg. Tedesco is niet van plan om telkens zijn hele ploeg om te gooien.