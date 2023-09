Tedesco legt wissel Tielemans-Mangala uit en laat daarbij uitschijnen wie zijn eerste keuze wordt

Domenico Tedesco kan in 'zijn Duitsland' al naar hotels gaan uitkijken. Met 13 op 15 zijn de Rode Duivels zo goed als geplaatst voor het EK. Tegen Estland kon hij alvast tevreden zijn, zowel collectief als individueel.

Het was dag en nacht in vergelijking met de wedstrijd in Azerbeidzjan. "Het verschil was dat we deze keer wel scherp waren van bij het begin", aldus Tedesco. "We scoorden ook heel snel. En dat is het grootste verschil. Als je tegen een laag blok speelt, is het anders niet makkelijk. Het maakte alles gemakkelijker."

Hij kon er ook al enkele conclusies uit trekken. "Eerst en vooral dat we onze kansen moeten afmaken. In Azerbeidzjan was niet alles slecht, vandaag was niet alles goed. We moeten nog meer geduld tonen op bepaalde posities. Iedere speler probeerde de eerste helft in de bal te komen, dat proberen we te corrigeren. In de tweede was het al veel beter."

Voorzichtig met Mangala in Azerbeidzjan

Met Mangala in plaats van Tielemans liep het alvast een stuk beter. "Waarom die keuze? Het was geen keuze tegen Youri, maar wel voor Orel", benadrukte Tedesco. "Hij heeft al veel gespeeld bij Nottingham en we moesten elf uur reizen. Hij had ook een dag training gemist. Zeker op die positie moet je dan voorzichtig zijn."

Uit alles blijkt dat Tedesco ook de volgende matchen voor een duo Onana-Mangala zal kiezen. "Orel heeft het al elke match goed gedaan onder mij. Hij is sterk bezig."