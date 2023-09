Voormalige Spaanse bondsvoorzitter Rubiales moet op het matje: deze gevangenisstraf riskeert hij op termijn

Het Spaanse gerecht heeft Luis Rubiales gedagvaard. De voormalige Spaanse bondsvoorzitter moet zich voor zijn kus bij Jenni Hermoso verantwoorden. Op termijn riskeert hij een gevangenisstraf van 1 tot 4 jaar.

Ook na zijn ontslag blijft Luis Rubiales in de belangstelling staan. Na zijn kus na de WK-finale bij Jenni Hermoso wou hij eerst nog niet opstappen en beschuldigde hij Hermoso zelf. Zondagavond kondigde Rubiales dan toch aan dat hij zal aftreden.

Eerder werd Rubiales al, in afwachting van het tuchtonderzoek, door de FIFA voor 90 dagen geschorst. Ook diende Hermoso een klacht tegen Rubiales in. Het Spaanse gerecht startte een onderzoek en klaagde hem op 28 augustus al voor "seksuele agressie en dwang" al aan.

Vrijdag wordt een belangrijke dag voor dat onderzoek, want dan roept het Spaanse gerecht Rubiales als verdachte op het matje. Hij moet zich verdedigen voor de verdachtmakingen tegen hem in deze zaak. Daarna zal het gerecht beslissen of er voor een rechtszaak voldoende bewijs is. Volgens deskundigen riskeert hij een gevangenisstraf van 1 tot 4 jaar.