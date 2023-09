'Jeugdproduct van Anderlecht versiert héél leuke transfer en gaat voor Partizan Belgrado voetballen'

Nathan De Medina heeft een nieuwe club gevonden. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht gaat in Servië om de prijzen spelen.

Sacha Tavolieri laat weten dat Nathan De Medina een contract gaat tekenen bij Partizan Belgrado. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht was sinds deze zomer op zoek naar een nieuwe club.

De Medina kon zich bij paars-wit niet doorzetten in de A-kern. Via Arminia Bielefeld kwam hij bij Eintracht Braunschweig terecht. In de Bundesliga kon hij zich echter ook niet bewijzen.

Bij Partizan Belgrado wacht een nieuwe uitdaging voor de 25-jarige verdediger. Hij zal er zijn krabbel zetten onder een éénjarig contract.