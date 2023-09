Supporter van Club Brugge blijft vastzitten in Denemarken: "Het gaat echt niet goed met hem"

Begin augustus werd een supporter van Club Brugge opgepakt in Denemarken. Hij zit nog altijd in voorlopige hechtenis.

De supporter van 17 jaar was betrokken bij een schermutseling. Hij zou het t-shirt van een 14-jarige supporter van Aarhus afgetrokken hebben, al dan niet met geweld. Eerst leek hij vier weken in een jeugdinstelling te moeten verblijven, de maximumstraf, omdat hij minderjarig was. Maar ondertussen is hij 18 geworden en zit hij al zes weken vast.

“De zaak is voorgekomen voor de rechtbank van eerste aanleg”, zegt meester Franky Baert erover aan Het Nieuwsblad. “Daar werd beslist dat de jongeman vrijgelaten zou worden, maar het parket tekende later beroep aan.”

“Ze maken ons leven kapot”, zegt de vrouw. “Ik verblijf hier al zes weken. Ook het thuisfront, waaronder de papa, zakt wekelijks af naar hier. Ik kan al zes weken mijn werk niet doen in België. Dit is een financiële ramp.”

En volgens de moeder gaat het niet goed met hem. “Het gaat echt niet goed met hem. Vorige week weigerden ze nog een dokter of psychologische hulp te voorzien. Hij kwijnt daar gewoon weg.”

Zijn aanhouding is al zeker verlengd tot 29 september. Normaal zou het onderzoek deze of volgende week nog afgerond worden, waarna er ook een datum zou komen voor een proces. De moeder van de jongeman verblijft nog steeds in Denemarken, maar kan haar zoon maar een half uur per week bezoeken.