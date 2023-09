Castro-Montes erg hard voor KAA Gent: "Nooit een geheim geweest"

De transfer van Castro-Montes van KAA Gent naar Union SG was toch opmerkelijk te noemen. De flankmiddenvelder komt voor Het Nieuwsblad terug op een moeilijke periode.

De 26-jarige flankspeler tekende deze zomer niet bij in Gent, en besloot om naar Union SG te trekken. Volgens hem zette het bestuur hem onder druk. "Ze boden me slechtere voorwaarden aan. Minder dan nu zelfs. Ze wisten dat ik dat nooit zou aanvaarden. Ik ga niet inleveren. Na vier mooie jaren vond ik dat eigenlijk wel een gebrek aan respect, al begrijp ik ergens nog wel dat ze me wilden verkopen."

"Maar mijn laatste contractjaar uitdoen, dat was helemaal geen optie. Dat hebben ze me duidelijk gemaakt: ofwel was het vertrekken, ofwel een jaar in de B-kern."

Daarnaast had de Spaanse Belg geen al te goede relatie met Hein Vanhaezebrouck. “Het is nooit een geheim geweest dat we niet de beste relatie hadden. Eerder een puur professionele. Maar ik zit er niet mee in dat hij me toen niet belde. Ik ben afgelopen dinsdag in Gent geweest, om van iedereen afscheid te nemen en toch een aantal mensen te bedanken. De dokter, de medische staf, Peter Balette."

Club Brugge

Naast Union kwam ook Club Brugge ter sprake, maar dat besloot Castro-Montes zelf niet te doen. “Ik kreeg begin juni al een telefoontje van Club. Mooie club, dat zeker, maar van Gent naar Brugge gaan, dat voelde niet goed. Dus zei ik hen dat ik het buitenland verkoos."

"Toen ze hoorden dat ik in Union ging tekenen en zij Tajon Buchanan konden verkopen, kwam het weer ter sprake. Maar dan tekende ik toch liever in Union. Voor mezelf en voor de supporters van Gent, bij wie ik me altijd geliefd voelde.”