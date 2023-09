Sportief directeur Standard heeft wel heel opmerkelijke ambitie na 3 op 18

Standard is de competitie niet goed begonnen. Met drie gelijke spelen uit zes matchen hangen ze onderaan. Dat gaat veranderen, zegt sportief directeur Fergal Harkin. De sportief directeur van de Rouches kon de ploeg nog stevig versterken met een heel beperkt budget.

Met Djenepo, Alzate, Sowah en Hayden kwam de broodnodige kwaliteitsinjectie er. Aan Carl Hoefkens wordt ook niet getwijfeld. De zaken zijn dus duidelijk. En Harkin legt de lat hoog: "Europees voetbal is ons doel!"

Dat zal serieus achtervolgen worden en de plaatsjes voor de top zes worden al bijzonder duur. "Er zullen wel meer mensen lachen met wat ik nu zeg. Maar ik vind het realistisch én het moet onze mindset zijn. Bij iedereen binnen de club. Wat moet ik zeggen? Standard is blij met een plek in play-off 2? Als ik kijk naar onze groep, denk ik nog steeds dat de top zes mogelijk is", zegt hij in HLN.

Harkin vindt ook dat Standard nog steeds als topclub gezien moet worden. "Voor de volle honderd procent. De geschiedenis, de fans, de verwachtingen, onze infrastructuur. Topclubs kunnen door een slechtere periode gaan. Dat wil niet zeggen dat ze geen topclub meer zijn."