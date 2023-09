🎥 Een absolute boost voor Lukaku bij Rode Duivels, maar ook zijn potentiële vervanger schittert opnieuw

Met zijn twee goals bij de Rode Duivels had Romelu Lukaku een boost te pakken. Zijn potentiële vervanger bij de nationale ploeg, Loïs Openda, is ook nog altijd goed op dreef.

Meer dan één Belgische aanvaller dus die het goede gevoel te pakken heeft. Loïs Openda kwam in de Bundesliga in actie bij zijn club RB Leipzig. In de thuiswedstrijd tegen Augsburg stond Openda iets langer dan een uur tussen de lijnen. Op het moment dat hij naar de kant ging, was zijn ploeg al helemaal zegezeker.

Daar zat Openda ook zelf voor één en ander tussen. Eerst gaf de Rode Duivel de assist voor de 1-0 van Xavi Simons en vijf minuten later waren de rollen omgekeerd. De assist was een voorzet van in de rechthoek, waarna Simons de openingstreffer binnenkopte.

Daarna was het dus tijd om zelf op het scorebord te komen. Openda nam de bal in ontvangst rond de rand van het strafschopgebied en met een schuiver maakte hij er 2-0 van. Het eenvoudig houden, is soms nog het beste in voetbal. In elk geval heeft de aanvaller absoluut goede punten gescoord in de Bundesliga.