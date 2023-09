Thierry Henry openhartig over de interesse van de Rode Duivels: "Het gaf me motivatie"

Thierry Henry was jaren assistent-bondscoach van de Rode Duivels en nadien was hij de voorkeur van enkele sterkhouders om de nieuwe bondscoach te worden. Uiteindelijk koos de voetbalbond voor Domenico Tedesco.

Verschillende jaren was Thierry Henry assistent-bondscoach bij de Rode Duivels. Onder Roberto Martinez pakte hij brons op het WK in Rusland.

Onder de spelers was Henry populair en na het vertrek van Martinez werd hij al genoemd als een van de opvolgers. Zo was hij de voorkeur van enkele sterkhouders bij de Rode Duivels zoals Romelu Lukaku en Toby Alderweireld.

"Het raakte me dat spelers van de kaliber me als bondscoach wilden", zei Henry in de podcast Rothen s'enflamme van RMC Sport. "Het verwarmde mijn hart. Achteraf is het er niet van gekomen, maar het gaf me iets terug. Ook gaf het me motivatie."

Uiteindelijk moest Henry nooit op gesprek gaan. De voetbalbond koos voor Domenico Tedesco. Tegenwoordig is Henry trainer van de Franse U21.