Alle aandacht ging weer naar Nusa, maar deze man was even belangrijk in zege tegen Charleroi

Antonio Nusa is de nieuwe wonderboy van Club Brugge en het Noors nationaal elftal. Het aantal artikels over hem is bijna niet meer te volgen. Het zou een andere prestatie nog ondersneeuwen. Want op zijn oude dag is Simon Mignolet nog steeds even belangrijk voor blauw-zwart.

Ware het niet dat Mignolet vier supersaves deed in de match tegen Charleroi, we waren nu niet aan het praten over Nusa. Mignolet hield zijn team recht, maar een doelpuntenmaker krijgt natuurlijk altijd meer lof. Mignolet is echter een man die zich daar weinig van aantrekt. Een teamspeler en iemand die zijn eigen prestaties heel goed kan inschatten. "Ik ben heel erg tevreden met de drie punten. In de tweede helft moest ik een paar ballen pakken en ik ben blij voor het team dat ik die ballen heb kunnen redden", zei hij achteraf. Club hoeft dus niet top te zijn om te winnen. "Het is heel belangrijk om op zo'n momenten in een moeilijke wedstrijd de manier te vinden om de drie punten te halen."