Genk lijkt de beste zaak van de mercato gedaan te hebben door één speler niet te laten vertrekken

KRC Genk heeft niet al te veel transfers gedaan deze zomer. Enkele gerichte aankopen om de vertrekkers op te vangen. Maar de belangrijkste transfer was misschien wel eentje die niet doorging: die van Joseph Paintsil.

Eerst dacht Genk aan een ruildeal met Southampton om Onuachu binnen te halen, maar dat ging niet door. Ineens kwam Leeds op de proppen en op clubniveau leek een deal voor 10 miljoen in de maak, maar daar trok de Ghanees zelf de stekker uit.

De razendsnelle flankspeler is misschien wel belangrijker dan iedereen denkt. Hij is het breekijzer dat ze nodig hebben. Op een andere manier dan Onuachu dat was, maar met zijn pure snelheid kan hij op elk moment het verschil maken.

Dat bewees hij tegen Union SG weeral. Bryan Heynen kent zijn ploegmaat intussen door en door en toen hij de bal over de - vrij trage - Fedde Leysen kon droppen, leek het al vast te staan: er ging gescoord worden. En zo geschiedde, want Paintsil bleek ook niet egoïstisch en bracht Zeqiri in stelling, die zijn eerste scoorde.