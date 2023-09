Alderweireld haalt de schouders op na rammeling in Barcelona: "Niet erg om toe te geven"

Antwerp heeft sterretjes gezien in Barcelona. De Catalanen waren gewoon oppermachtig en The Great Old kon er veelal gewoon naar kijken en ondergaan. Dat gaf ook Toby Alderweireld toe.

Ze leefden er al lang naartoe, maar om na 20 minuten al uitgeteld op het canvas te liggen, daar hadden ze bij Antwerp niet op gerekend. "Het is een teleurstelling ja", knikte Alderweireld. "We waren nochtans goed begonnen. Je krijgt te snel die 1-0 binnen."

"Ze hebben niet massa's gecreëerd, maar ineens stond het 3-0. Maar dit is een jonge groep en dit moet een leermoment zijn. We mogen hier niet te veel conclusies aan verbinden. Binnen twee weken is er al een andere match."

Dat Barcelona beter was, is eigenlijk wel logisch. "Het kwaliteitsverschil is er he, dat is ook niet erg om toe te geven. We moeten dit rustig analyseren en beter voor de dag komen in de volgende match", haalde Alderweireld de schouders op.

Panikeren heeft inderdaad geen zin nu. "Je weet ook dat dit kan gebeuren. Ik loop al lang genoeg mee in het voetbal. Dit was een mindere dag. Dat kan gebeuren tegen Barcelona."