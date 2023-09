Amper drie ploegen hebben minder kans dan Antwerp om achtste finales van Champions League te halen

Vanavond start Royal Antwerp FC aan de Champions League. Het begint met een loodzware verplaatsing naar FC Barcelona.

Vorig jaar stootte Club Brugge in de Champions League door naar de achtste finales. Het is uitkijken of Royal Antwerp FC die stunt van blauwzwart kan overdoen.

Sportdatabureau Gracenote heeft The Great Old alvast niet veel kans om de knock-outfase van het kampioenenbal te halen, 15 procent om precies te zijn.

Slechts drie ploegen uit alle deelnemers aan de groepsfase van de Champions League scoren nog slechter: Young Boys (12%), Kopenhagen (9%) en Rode Ster Belgrado (7%).

Manchester City krijgt dan weer meer dan 99 procent kans toebedeeld om door te stoten naar de achtste finales. De ploeg van Kevin De Bruyne zou ook 37 procent kans maken om de Champions League te winnen.

Dat is enorm veel meer dan de eerste achtervolgers. Real Madrid zou 13 procent kans maken, Bayern München 11. Alle andere ploegen hebben een winstkans die onder de 6 procent ligt.