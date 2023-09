Antwerp-sterkhouder plaatst van Bommel boven van Gaal, Advocaat én van Basten? "Daarom wil je voor zo'n coach knokken"

Mark van Bommel debuteert vanavond met Antwerp FC in de Champions League. De Nederlandse coach zette het stamnummer één in geen tijd op de kaart. En daar krijgt hij héél mooie complimenten voor.

Marc Overmars haalde spelers, maar Mark van Bommel smeedde er een team van. Het resultaat: de Belgische landstitel, de Beker van België, de SuperCup en een ticketje om mee te dansen op het Kampioenenbal.

“Van Bommel is voor mij de beste coach waarmee ik al gewerkt heb”, aldus een enthousiaste Vincent Janssen in Het Laatste Nieuws. “En ik heb al met enkele grote namen gewerkt: Louis van Gaal, Dick Advocaat, Marco van Basten,…”

Louis van Gaal? Dick Advocaat? Mark van Bommel is de beste coach

Toch steekt van Bommel er voor de aanvaller met kop en schouders bovenuit. “De coach is een combinatie van plezier maken en strikt zijn. Mark staat het ene moment boven de groep en is hij enorm streng. Maar evengoed krijgen we tijdens een interlandbreak vijf dagen vrijaf. Voor zo’n coach wil een speler knokken.”