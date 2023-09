Erik Van Looy haalt "de man van het afgelopen voetbaljaar" naar 'De slimste mens ter wereld'

Erik Van Looy was maandag te gast in 'De tafel van Gert'. Hij stelde er ook zijn nieuwste kandidaat voor 'De slimste mens ter wereld' voor.

Erik Van Looy is erin geslaagd Toby Alderweireld van Royal Antwerp FC te strikken voor ‘De slimste mens ter wereld’. Dat liet de presentator maandag weten aan tafel bij Gert Verhulst.

“Ik kan mijn geluk niet op dat hij wilde meedoen aan De slimste mens. Deze man heeft mijn jaar gekleurd. Wat zeg ik, mijn eeuw. Klink ik manisch?”, klonk het bij Het Nieuwsblad.

Van Looy is hevig supporter van The Great Old en Alderweireld knalde de ploeg vorig seizoen in de slotwedstrijd naar de landstitel. “Ik ben 61 jaar oud en toch heb ik de vorige titel niet meegemaakt. Maar Toby heeft dat nu wél voor mekaar gekregen. Ja, hij is mijn idool nu.”

Dat hij van Antwerp is, is maar bijzaak voor Van Looy. “Ook voor wie geen fan is van Antwerp: Toby is dé man van het afgelopen voetbaljaar. Zijn agenda was zeer complex, maar als bij wonder was er één window of opportunity. Een tijdvak waarin het voor hem mogelijk was en het toevallig ook goed uitkwam met de opnameperiode.”

Al moest Van Looy ook wat aandringen. “Toch een beetje. Hij is gelukkig fan van het programma. Ik ben een keer bij hem thuis geweest om te trainen en hij moest zelfs daar al lachen om mijn moppen. Dat is goed nieuws. Hij heeft er duidelijk zin in.”