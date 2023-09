Analyse Valt er wat te rapen voor Antwerp in Barcelona? Van Bommel hint naar strategie: "Ik heb er zelf gespeeld"

Dinsdag neemt Antwerp het op tegen Barcelona in Spanje. Voor een aantal spelers de wedstrijd van hun leven. Maar maakt The Great Old eigenlijk enige kans bij de Catalanen.

Na Westerlo wacht Barcelona. Een wereld van verschil. Maar de grote vraagt blijft nu; zal Antwerp zijn gebruikelijke spel blijven spelen? Als je Barcelona laat komen en afwachtend voetbal speelt, ben je al verloren voor je begonnen bent. Dat weet ook Mark Van Bommel. "Ik heb er zelf gespeeld. Wanneer ze op die manier tegen ons speelden… Dan werd het makkelijk voor ons. We moeten het geloof hebben dat het kan." De Antwerp-coach hint dus naar een wedstrijd waarin de stamnummer één het beste van zichzelf zal moeten geven. Wanneer Antwerp op voorsprong komt, is de club vaak heer en meester, en wordt er weinig tot niets weggegeven. Aanvallende kwaliteiten Maar daar begint het al... Zal Antwerp op voorsprong kunnen komen tegen een grootmacht als Barcelona. Van Bommel deelde eerder al mee dat tegen Westerlo het wedstrijdplan was om voor minuut 60 de leiding te nemen. Met de aanvallende spelers die Antwerp heeft valt niks uit te sluiten. We zagen vrijdag een geweldige invalbeurt van Muja op de linkerflank. Maar zal de aanvaller met slechts een paar dagen rust, de reis en misschien een basisplaats tegen dezelfde intensiteit kunnen spelen? De terugkeer van Toby Alderweireld is een opluchting voor iedereen binnen de ploeg. Als patron van de club, met zijn ervaring kan veel gedaan worden. Meesterplan van Van Bommel? Volgens Van Bommel zal de ploeg gewoon geduldig moeten blijven, zonder enige vorm van paniekvoetbal. "Ook daar moeten we geduldig blijven. Als we alle ballen naar voor gaan rammen, dan komen we niet aan voetballen. Zij zetten op een bepaalde manier druk dat we soms de bal lang moeten spelen, dat moeten we toch zo min mogelijk proberen te doen."





