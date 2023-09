Barcelona duwde sterkhouder vorig seizoen naar de uitgang, maar onderhandelt nu wél met hem over miljoenencontract

FC Barcelona wil het contract van Frenkie de Jong openbreken. De Nederlander werd vorig jaar nog richting de uitgang geduwd, maar dat is helemaal verleden tijd.

Frenkie de Jong is met een jaarsalaris van 24 miljoen euro nog steeds dé grootverdiener in La Liga. Net om die reden probeerde FC Barcelona hem vorig jaar te slijten. Chelsea FC en Manchester United hapten toe, maar de Jong had zelf geen zin in een verhuis.

De situatie is ondertussen helemaal gekeerd. De financiële situatie van Barça ziet er iets rooskl… groener uit. Meer zelfs: de Catalaanse grootmacht doet er alles aan om het lopende contract – de huidige overeenkomst loopt tot medio 2026 – te verlengen.

Frenkie de Jong zit in de beste periode van zijn carrière

Ook Xavi Hernandez hoopt vurig dat de Nederlander de komende jaren in Camp Nou blijft voetballen. “Natuurlijk hoop ik dat de handtekeningen snel worden gezet”, aldus de coach in Fichajes. “Frenkie is héél belangrijk voor ons. Ik denk zelfs dat hij in de beste periode van zijn carrière zit.”