Deila ziet mogelijkheden in Conference League: "Iedereen droomt, maar..."

Ronny Deila speelt donderdag met Club Brugge tegen Besiktas. De Conference League biedt blauwzwart de nodige mogelijkheden.

De Conference League is een mogelijkheid bij uitstek voor de Belgische clubs om zich te laten gelden. Vorig seizoen raakten KAA Gent en Anderlecht bij de laatste acht.

De finaleplek van Feyenoord vorig jaar doet ook heel veel supporters dromen. “De allergrootste teams zullen we niet tegenkomen”, vertelt Deila op zijn persconferentie.

“Alles kan gebeuren. We hebben evenwel gevoeld in die laatste kwalificatieronde dat we op ons best zullen moeten zijn. Iedereen droomt, maar laat ons eerst maar de eerste stap zetten.”

Deila is op zijn hoede voor Besiktas, net als dat hij dat was voor Osasuna. “Het is een goed voetballend team, met veel individuele kwaliteiten. Ze hebben een sterke spits, die heel goed is op voorzetten.”

“Het is een fysiek team, met veel offensieve mogelijkheden. Groepswinnaar worden, dat is onze ambitie. En het is ook onze eerste doelstelling. Eens we die twee à drie maanden goed doorkomen, dan kan alles gebeuren.”