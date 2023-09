Ronny Deila heeft slecht nieuws over sterkhouder van Club Brugge

Ronny Deila gaf zopas een persconferentie naar aanleiding van het duel van donderdag tegen Besiktas. En hij had geen goed nieuws voor de fans.

Ronny Deila liet weten dat Antonio Nusa twijfelachtig is voor het duel van donderdag in de Conference League tegen Besiktas.

Woensdag moest hij de training vroegtijdig verlaten. “Hij heeft een probleem met de rug. Woensdagavond volgt een scan. Pas daarna kunnen we zien of hij inzetbaar is", liet Deila weten.

Vorige week nog zei Deila dat Nusa vermoeid was na de interlandbreak met Noorwegen, waar hij een heel goede indruk liet met een goal en drie assists.

Tegen Charleroi begon Nusa op de bank, maar hij slaagde erin een 2-2-tussenstand nog om te vormen tot een 4-2-zege. Hij viel sterk in en scoorde.

Een blessure bij de jonge Noor zou een stevige tegenvaller zijn voor Deila en Club Brugge. Dit weekend wacht ook nog het duel tegen Anderlecht in de Jupiler Pro League.