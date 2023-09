Broeierig sfeertje: 'Elf Turkse amokmakers opgepakt in Brugse binnenstad'

Club Brugge neemt het in zijn eerste Europese groepsmatch in de Conference League op tegen het Turkse Besiktas. En dat heeft ook zo zijn gevolgen.

In de Brugse binnenstad loopt het al vol met Turkse supporters. En daarbij houdt niet iedereen het klaarblijkelijk even proper. Wel integendeel, want er zijn al relletjes opgedoken van in de namiddag.

Volgens Het Laatste Nieuws zijn al elf Turkse supporters opgepakt door de politie in Brugge. Er is ook heel wat pyrotechnisch materiaal in beslag genomen.

Amokmakers

De politie vraagt bovendien aan de winkelaars in de binnenstad om nu al hun winkels dicht te doen, teneinde nog meer problemen te vermijden. Die hele avond zal de politie op alles toezien.

En ze zullen er dus ook kort opzitten. Mogelijk dat er dus nog meer supporters zullen worden opgepakt om de veiligheid te garanderen.