Lionel Messi haal bikkelhard uit naar PSG en Frankrijk

Lionel Messi nam afscheid van PSG en tekende bij Inter Miami. In een interview haalt hij uit naar PSG, maar ook naar Frankrijk.

“In contrast met de andere 25 Argentijnse wereldkampioenen, was ik de enige speler die door zijn club niet erkend werd voor het winnen van het WK”, vertelt een teleurgestelde Messi in een interview. Al is er ook wel enige vreugde te bespeuren. “Ondanks dat ik bij PSG niet echt gelukkig was, heb ik in die periode wel het wereldkampioenschap gewonnen. Als het zo moet zijn, dan...”

Messi won met Argentinië het WK door Frankrijk na strafschoppen te verslaan. Zijn ploeggenoot bij PSG Kylian Mbappé was de absolute uitblinker bij de Fransen. Dit heeft volgens hem meegespeeld in de reden waarom hij niet werd gehuldigd.

“Ik begreep het wel. Na het WK zat ik in een situatie waarin ik met Argentinië wereldkampioen was. Het was onze schuld dat zij de beker niet hebben gewonnen”, geeft hij toch nog een kleine sneer richting de Franse mentaliteit.