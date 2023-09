Karl Vannieuwkerke heeft een duidelijke boodschap voor Jelle Bataille na zijn 'goal' in de Champions League

Het gaat hard voor Jelle Bataille. Dinsdag stond hij in de Champions League tegen FC Barcelona.

Jelle Bataille kon met Royal Antwerp FC geen sprookje schrijven in Barcelona, maar voor Karl Vannieuwkerke mag de West-Vlaming best trots zijn op wat hij allemaal aan het beleven is met The Great Old.

“Het begon uitstekend. De eerste tien minuten deden me een paar keer kirren van de pret in de zetel. Lef, snelle balcirculatie, een paar controles uit het Champions Leaguehandboek”, zegt Karl Vannieuwkerke bij de Krant van West-Vlaanderen.

Vannieuwkerke zag Bataille goed beginnen aan de match. “Een geraffineerde aanname tegen de zijlijn, het betere passingwerk. Jelle is de beste rechtsback van de Jupiler Pro League, had Vincent Janssen zich laten ontvallen in een interview in de aanloop naar de ontmoeting met Barcelona. Na tien minuten moest ik hem gelijk geven.”

Owngoal van Jelle Bataille tegen Barcelona

Commentator Aster Nzeyimana zei na acht minuten dat Antwerp zes procent meer balbezit had dan Barcelona, maar dan stokte de machine.

“Een momentopname. Want toen de euforie zich dreigde te installeren, trapte João Felix alle illusies aan diggelen. Nog geen kwartier later stond het 3-0 en had je zelf ook al gescoord. Tegen je eigen doelman. Niets aan te doen. 5-0 werd het. Een rauwe confrontatie met de Champions Leaguerealiteit.”

Vannieuwkerke is overtuigd dat Antwerp en Bataille nog wat kunnen laten zien in deze Europese campagna. “Er wachten minstens nog vijf Champions Leaguematchen. Vijf kansen op eerherstel. En indien dat er niet komt, zal de wereld niet stoppen met draaien.”