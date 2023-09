Victor Boniface is helemaal ontketend bij Bayer Leverkusen

Dat Victor Boniface goed kan voetballen liet hij al zien bij Union. Deze lijn trekt hij vlot door bij Bayer Leverkusen.

Victor Boniface is helemaal 'on fire' voor Bayer Leverkusen. Dit liet hij donderdagavond zien tegen BK Häcken in de Europa League. Boniface was een belangrijke schakel in de 4-0 overwinning van de Duitsers met een doelpunt en een assist.

Vorig seizoen liet Boniface ook al zien in Europa dat hij heel productief was. Met 6 doelpunten en 2 assists in 10 wedstrijden voor Union was hij één van de belangrijkste schakels in het Europese succes van de Brusselaars.

Union verkocht hem voor 20 miljoen + bonussen deze zomer aan Bayer Leverkusen en daar trekt hij de lijn van zijn goede prestaties helemaal door. In 6 wedstrijden voor de Duitsers kwam hij 6 keer tot scoren en gaf hij 3 assists. Als hij deze uitstekende vorm kan behouden dan zal hij snel op de radar komen van Europese topploegen.