Een nieuw goudhaantje voor Union? "Hij is een raket"

Union heeft van Cercle Brugge gewonnen en won zo voor het eerst in september. Daarvoor had het veel aan Mohamed Amoura te denken. Hij bekroonde zijn 1e basisplaats met 2 doelpunten.

Voor het eerst stond Mohamed Amoura in de basis en hij was meteen gevaarlijk. Na nog geen minuut raakte hij al de paal en een paar minuten later scoorde hij wel. Alleen had hij onderweg een fout op Christiaan Ravych begaan.

Na een kwartier was het wel raak: Amoura trapte een voorzet van Lazare Amani via Hugo Siquet binnen. Ook nadien bleef hij gevaarlijk en een gesel voor de verdediging van Cercle Brugge. Kort na de rust maakte hij zijn 2e doelpunt. Lazare stuurde Amoura diep en hij trapte door de benen van Warleson.

Amoura was zo bij zijn 1e basisplaats de man van de match. Amoura is een raket en nu hij ook nog begint te weten hoe hij moet lopen zal het alleen maar beter gaan in de toekomst", had ploegmaat Charles Vanhoutte bij Sporza veel lof voor Amoura.

Ook trainer Alexander Blessin was over Amoura tevreden. Vooraf dacht hij al dat het zijn wedstrijd zal worden. "De ruimte was er voor zijn snelheid en kwaliteit", zei hij. Het is een stille jongen in de kleedkamer en hij spreekt een beetje Frans, maar voornamelijk enkel Algerijns. Ook is hij enorm gedreven en hij wil graag veel bijleren."