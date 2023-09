Nieuw dodelijk spitsenduo in de maak bij Union? "Aan ons om hem goed te begeleiden"

Mohamed Amoura (23) liet in enkele invalbeurten al zien wat hij Union SG allemaal kan bijbrengen, maar ook een andere aankoop toonde zich.

Leeftijdsgenoot Kevin Rodriguez was de laatste offensieve versterking van Union en maakte pas donderdag tegen Toulouse zijn debuut voor de Brusselaars. Ondanks zijn stevige postuur toont de Ecuadoriaan dat hij over snelle voetjes beschikt.

Op doelman Anthony Moris maakt de aanvaller alvast een goede indruk. "Ik heb de indruk dat hij vrij technisch is aangelegd, ondanks zijn grootte. Voorlopig heb ik nog niet veel met hem kunnen praten, want hij praat geen Frans of Engels. Kevin Mac Allister moet momenteel altijd vertalen. We hebben alleszins gezien dat ook hij zin heeft om er te staan, en hij kan ons met zijn kwaliteiten zeker goed doen.”

Mohamed Amoura is momenteel nog invaller bij de Brusselaars. “Voorlopig loopt hij nog wat overal tijdens zijn invalbeurten, maar dat kan hij natuurlijk niet doen als hij een volledige wedstrijd moet spelen”, klinkt het bij de 33-jarige Moris.

“Ik was verbaasd toen ik hem donderdag opeens voor mijn zestien zag verdedigen. Hij heeft een enorm mooie progressiemarge, en het is aan ons om hem goed te begeleiden.”