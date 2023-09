Deze scheidsrechters fluiten de toppers Antwerp - KAA Gent, Club Brugge - KRC Genk en de Brusselse derby

Op speeldag vijf werden er enkele wedstrijden uitgesteld wegens Europese duels. Die uitgestelde wedstrijden worden deze week als midweekmatchen gespeeld.

Op woensdag 27 september speelt Royal Antwerp FC thuis tegen KAA Gent. Lawrence Visser zal deze wedstrijd in goede banen leiden. Wesli De Cremer zal in het VAR-busje zitten.

Een dag later speelt Union SG op het veld van RWDM. Nicolas Laforge zal hier de ref van dienst zijn. Zijn collega Erik Lambrechts is VAR. Er was de voorbije weken veel over te doen over de Brusselse derby. Zo wordt de wedstrijd om 18:30u gespeeld. Een uur waar veel supporters problemen mee kunnen ondervinden, zeker in de Brusselse spits.

Diezelfde avond van donderdag 28 september, gaat KRC Genk op bezoek bij Club Brugge. Jonathan Lardot mag deze topper fluiten. Hij zal worden bijgestaan door Jan Boterberg, die in het VAR-busje zal zitten.