Voetbalbond heeft opvallend oordeel geveld over stopgezet duel Ajax-Feyenoord

Zondag werd Ajax–Feyenoord na 55 minuten definitief gestaakt, omdat tot tweemaal toe vanaf de tribune vuurwerk op het veld werd gegooid.

Na een gestaakte wedstrijd bepaalt het competitiebestuur betaald voetbal wat er met de wedstrijd gebeurt. Daarbij is het uitgangspunt dat de competitie zo eerlijk mogelijk moet verlopen en een duel dus het liefst op het veld wordt beslist.

Het restant van de Eredivisiewedstrijd Ajax–Feyenoord wordt op woensdag 27 september (vanaf 14.00 uur) zonder publiek uitgespeeld. Dat is maandag besloten door het competitiebestuur betaald voetbal (KNVB, ECV en CED).

De wedstrijd moet dan op de kortst mogelijke termijn worden hervat. Het tijdstip is in overleg met de gemeente Amsterdam vastgesteld. Dat betekent dat wedstrijd Ajax–FC Volendam, die voor woensdag 27 september stond gepland, wordt uitgesteld naar een later moment.