Bizarre wending bij KV Mechelen, laat de creativiteit het plots afweten? Defour en speler geven verschillend antwoord

Wat nu, KV Mechelen? Het leek allemaal in stijgende lijn te gaan voor Steven Defour en zijn spelers. Een 9 op 9, door de inkomende transfers heette het dat alle posities nu dubbel bezet waren. Zeker in het offensieve compartiment. En nu plots slechts één gemaakt doelpunt in twee duels en een 0 op 6.

Eigenlijk is er geen reden waarom dat zo zou moeten zijn, maar laat de creativiteit ineens te wensen over? Patrick Pflücke komt met een aparte analyse over die twee verliespartijen. "De wedstrijd tegen Sint-Truiden was niet goed, maar als we voor rust de 1-1 maken, kunnen we er misschien iets uit halen."

KVM-speler Pflücke ziet veel kansen

Over de ontmoeting met OHL heeft de Duitser eveneens een heldere mening. "Ik vind niet dat we de creativiteit gemist hebben. Ik vind dat we echt veel en voldoende kansen gecreëerd hebben. Genoeg kansen om te winnen. In de laatste zone misten we net iets."

Dat is uiteraard het hele punt. Wat is daar dan misgelopen? "We hebben iets te veel geforceerd. Er waren voorzetten die we op een haar na misten. Als je zestien schoten op doel laat noteren, moet dat genoeg zijn om een wedstrijd te winnen."

Steven Defour ziet te veel nervositeit

Steven Defour is wél van mening dat het op creatief vlak wat meer mag zijn en roept op tot koelbloedigheid. "We hebben onze momenten, maar geen superuitgespeelde kansen. Door beslissingen die we niet in onze hand hebben, gaan we nerveus acteren."

Over de arbitrage tegen OHL is er al heel wat gezegd. Aan KV Mechelen om zich daar niet door uit het lood te laten slaan. "Je moet dan het hoofd koel houden en goed op die situaties inspelen. Hoe moeilijk dat ook is. Enkel dan kan je bijvoorbeeld nog met een doelpunt gelijkmaken."