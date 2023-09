Totaalprestatie eerste helft onder de loep: daarom maakt Charles De Ketelaere indruk op Atalanta-coach Gian Gasperini

Zijn eerste wedstrijden voor Atalanta waren al veelbelovend, maar tegen Cagliari speelde Charles De Ketelaere misschien wel zijn beste match tot nog toe voor de Italiaanse subtopper.

Samen met Ademola Lookman, een spits die perfect compatibel is met De Ketelaere, hield hij de verdediging van Cagliari constant bezig. Na een typische De Ketelaere-actie, de grote brug en infiltratie in de zestien, leek hij de openingstreffer te zullen maken in minuut 12. De Ketelaere kreeg echter een zet bij het afdrukken (penalty?), en kon daardoor niet voluit afwerken.

De openingstreffer hing in de lucht, en niet toevallig op aangeven van Lookman kon de Belgische aanvaller er 1-0 van maken. Eerder buitenspel gooide echter roet in het eten.

Het tandem De Ketelaere-Lookman bleef echter doordenderen en na 36 minuten was het zover: CDK werd weggestuurd op rechts, behield goed het overzicht en bood Lookman de meer dan verdiende 1-0 aan.

Hij was een referentie"

Een eerste helft waarin De Ketelaere amper balverlies leed, nuttig was met en zonder bal en zich concreet toonde voor doel. Voor coach Gian Gasperini een referentiematch van de Belg.

"Hij speelde een betere eerste helft dan in de andere wedstrijden die tot dusver zijn afgewerkt", werd de coach geciteerd bij TMW. "Hij maakte heel weinig fouten en speelde zeer lucide. Hij was een referentie. Ook zijn assist was zeer waardevol, heerlijk."

Rol die hem beter ligt

In een spitsenduo (en 3-5-2) lijkt De Ketelaere nu eenmaal beter te gedijen. Met Lookman staat er een spits naast hem die ongelofelijk is in het een-op-een duel en een fantastisch (afstands)schot in zijn voeten heeft. Een speler die perfect compatibel is met De Ketelaere dus. Dat hij net als de Belg in bloedvorm verkeert, helpt natuurlijk ook wel.

De Ketelaere gaf zelf bij de Duivels al aan dat die plek hoger op het veld hem beter ligt. Bij AC Milan speelde hij ofwel als aanvallende middelvelder in functie van 1 diepe spits, ofwel als flankaanvaller. Bij Atalanta Bergamo speelt hij als diepste spits en aanspeelpunt vanvoor, en die rol ligt hem veel beter.

"Ik voel me goed in het systeem bij Atalanta. Ik kan me echt laten zien. Ik speel iets hoger op het veld. Vorig jaar was ik meer een aanvallende middenvelder, nu sta ik meer in een positie om te scoren."