Rene Vandereycken uit scherpe kritiek en weet precies waar het beter moet bij Club Brugge

Club Brugge speelt momenteel met een verdediging zonder al te veel ervaring. Hier komt de laatste weken steeds meer en meer kritiek op.

Nu heeft ook René Vanderecyken kritiek geuit op de verdediging van Club Brugge. Hij weet waar het beter moet. "Als Club kampioen wil worden en in Europa ver wil geraken, zal het van de wisselmogelijkheden voorin en op het middenveld moeten komen", vertelde hij in Het Nieuwsblad.

De verdediging van Club bestond tegen Anderlecht uit Maxim De Cuyper, Jorne Spileers, Brandon Mechelen en Kyriani Sabbe. Twee jongens van 18, eentje van 22 en een ancien.

"Want als je de namen van de verdedigers overloopt: van wie ben je dan onder de indruk? Sorry, maar daar zit geen enkele topper bij of geen enkele speler die international is. Misschien zijn sommigen toppers in wording, maar nu?”, besluit Vandereycken.