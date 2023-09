Schandaal komt aan het licht in Nederland en dat heeft alles te maken met het WK in Qatar

Er is een nieuw schandaal aan het licht gekomen in Nederland. Dat weet RTL Nieuws te melden na een onderzoek.

De KNVB koos ervoor om shirts te veilen van hun spelers om de arbeidsmigranten, die zeer slecht werden behandeld, te steunen. Het ging om arbeidsmigranten die tewerk werden gesteld op het WK in Qatar, waar al zoveel over mensenrechten te doen was.

Hiervoor gebruikte de Nederlandse voetbalbond het bedrijf MWS, zij zouden alles regelen. Al is dat nu niet zonder slag of stoot verlopen.

"Uit ons onderzoek blijkt dat MatchWornShirt (MWS) afgelopen juni geen 380.000 euro, maar ‘slechts’ 228.976,67 euro heeft overgemaakt aan Mondiaal FNV, dat door de KNVB is ingeschakeld om een project in Qatar te zoeken", schrijft RTL Nieuws.

"MWS-directeur Tijmen Zonderwijk geeft aan dat het een 'full service package' aanbiedt aan zijn klanten. Dat betekent dat ze de hele veiling regelen van begin tot eind. Twee medewerkers waren tijdens het WK in Qatar om de shirtjes zelf op te halen en te fotograferen om de veiling direct op te kunnen starten. Verder maakte het bedrijf hoge kosten voor het hotel in Qatar."

Zo is er van de oorspronkelijke 380.000 euro, 150.000 euro afgegaan.

"Wij zijn een bedrijf", vertelde Zonderwijk, "mijn mensen moeten ook worden betaald. Daarnaast hebben we kosten gemaakt. Nou ja, als er geen veiling was geweest, hadden ze helemaal niets gekregen."