Carl Hoefkens onder druk: Waarom Standard maar best punten wint tegen OH Leuven

Afgelopen weekend kwam Standard niet verder dan een droge 0-0 tegen hekkensluiter KVC Westerlo. Deze zaterdag zullen er punten moeten gewonnen worden tegen OHL.

Maar de Rouches kunnen maar beter punten mee naar Luik nemen dit weekend. Zaterdag reist de club af naar OHL, en hier is geen ruimte voor fouten.

Standard staat 13e met zeven punten. OH Leuven verblijft op zijn beurt op de 12e plaats met negen punten. De degradatiezone begint momenteel dan ook bij Standard, die de kloof absoluut niet groter mag laten worden.

De wedstrijden nadien zijn ook geen cadeaus meer (al is geen enkele wedstrijd er eentje voor de Rouches). In de maand oktober volgen nog Club Brugge, Anderlecht en KAA Gent.

Steven Alzate weet ook dat het geen makkelijke periode zal worden. "Natuurlijk denken we een beetje aan oktober. Er komen een paar spannende wedstrijden, een paar mooie wedstrijden. Tegen Brugge wordt natuurlijk een speciale duel."

Daarom nemen de Luikenaars maar best punten mee uit Leuven. Zo niet, dan kan het nog een lange lijdensweg worden voor Carl Hoefkens en zijn troepen.

"Maar voor het zover is, moeten we ons concentreren op de wedstrijd van zaterdag in Leuven en er alles aan doen om die te winnen. Het is door wedstrijd per wedstrijd te nemen dat Standard terug zal komen waar het zou moeten zijn", besluit Alzate.