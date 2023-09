Comedy Capers in Italië: 'Napoli-voorzitter stelt nieuwe coach meteen al voor ultimatum en... spreekt open en bloot met mogelijke opvolgers'

Aurelio De Laurentiis is niét tevreden met de competitiestart van SSC Napoli. En naar de geheel typerende werkwijze van de excentrieke voorzitter heeft de nieuwe coach al een ultimatum gekregen.

SSC Napoli startte het seizoen met een magere acht op vijftien en een Champions League-overwinning tegen Sporting Braga. Rudi Garcia nam na het kampioenenjaar het roer over van Luciano Spalletti. Veel tijd krijgt de nieuwe coach echter niet.

Volgens Football Italia is Aurelio De Laurentiis de wisselvallende resultaten beu. De excentrieke voorzitter eist dan ook overwinning in de volgende vier wedstrijden. De tegenstanders: Udinese Calcio, US Lecce, AFC Fiorentina en… Real Madrid.

Ultimatum

En het is De Laurentiis menens. De voorzitter van Partenopei steekt niet onder stoelen of banken dat hij al rond de tafel heeft gezeten met eventuele opvolgers. Garcia ervaart op die manier héél snel hoe het er in Napels aan toe kan gaan.