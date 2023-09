Beerschot haalt zijn gram niet in beroepsprocedure voor Hervé Matthys

Hervé Matthys kreeg in het slot van de partij tegen Lierse een rode kaart onder de neus geschoven. Het verdict is nu definitief gevallen.

In het slot van de partij tegen Lierse kreeg Hervé Matthys een rode kaart onder de neus geschoven. Hij ging driest in tegen Luc Marijnissen die vol op de borst werd geraakt. Penalty en rood was het verdict voor Hervé Matthys.

Het Bondsparket vroeg twee dagen effectieve schorsing. Beerschot ging echter in beroep mede omwille dat de fout in het slot van de partij viel en dat Matthys niet gekend staat als een speler die veel of vuile fouten maakt. Hun beroep haalde echter niets uit.

Vrijdag kreeg Beerschot bericht dat de twee dagen schorsing gehanteerd blijven. Dit mede omdat het al de minimale straf is volgens de indicatieve tabel. Er werd rekening gehouden dat Matthys het veld direct verliet en dat hij zich nadien excuseerde tegenover de scheidsrechter. Beerschot is het tevreden dat Matthys toch nog twee speeldagen schorsing krijgt, maar legt zich neer bij de beslissing.