Van Eetvelt klapt uit de biecht over paars-witte stadionplannen: "Locatie in Anderlecht"

Het stadiondossier van RSC Anderlecht zit al eventjes in de koelkast, maar dat wil niet zeggen dat het helemaal van de baan is. Meer zelfs: enkele jaren geleden was het plots héél concreet.

Door de financiële problemen van de laatste jaren is het stadiondossier een stille dood gestorven. Al is RSC Anderlecht wél bezig met de toekomst. Het Lotto Park dateert van 1983 en is immers ook aan vernieuwing toe. Zo'n vijftien jaar geleden probeerde paars-wit een renovatie en uitbreiding – er moest een derde ring komen – door te duwen, maar dat botste op te veel weerstand van de omwonenden. Ook het befaamde Eurostadion kreeg de nodige vergunningen niet. "In 2020 waren er nochtans concrete plannen om een nieuw stadion te bouwen", verrast Karel Van Eetvelt bij Radio Radzinski. "De gesprekken met de gemeente verliepen heel goed en er was zelfs een locatie in Anderlecht gevonden." Geen eerste steen Uiteindelijk werd ook dat plan – door de financiële problemen? – niet uitgevoerd. "Ik vind het zelf vreemd dat het niet is doorgegaan", besluit de voormalige CEO van paars-wit. "Wat de reden daarvoor is? Geen idee. Ik werk niet meer bij de club, hé."