"Ik was het niet die Davida, Perica en Barret Laursen overplaatste": Bruno Venanzi maakt zijn balans op bij Standard en geeft zijn grootste fout toe

Iets meer dan een jaar geleden verkocht Bruno Venanzi Standard aan 777 Partners. Hij blikt terug op zijn turbulente tijd als clubvoorzitter.

Het is nu anderhalf jaar geleden dat investeringsfonds 777 Partners de teugels overnam bij Standard. Hoewel het einde van de laatste mercato een beetje enthousiasme heeft teruggebracht naar de oevers van de Maas, bevindt de club zich nog steeds in een gecompliceerde situatie.

Vooral vanuit financieel oogpunt. Er zijn mensen in de stad die deze situatie toeschrijven aan het slechte management van Bruno Venanzi.

"Het is eerlijk om het vorige management de schuld te geven van de huidige situatie, maar na 18 maanden zouden ze hun toon wat moeten bijstellen. Ik ben tenslotte niet degene die Davida, Perica en Barret Laursen heeft overgeplaatst," vertelde hij aan de krant Le Soir.

Venanzi is ook tevreden met zijn palmares aan het roer van de club: "Als je terugkijkt op mijn zeven jaar, hebben alleen Genk en Club Brugge een beter palmares, en zonder de hand van Vormer hadden we in 2018 waarschijnlijk de titel niet misgelopen."

De Luikse zakenman geeft wel toe dat hij een aspect van zijn management van de club betreurt: "Mijn fout was om de enige aandeelhouder te blijven. Ik had van bij het begin de tegenwoordigheid van geest moeten hebben om één of meerdere partners aan te trekken. Daardoor miste ik een kritische geest en een tegengewicht in mijn management."