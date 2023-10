Bayern München verwelkomt ex-speler op training (en neemt hem wellicht weer in dienst)

De voorbije dagen deden diverse geruchten over Jérôme Boateng de ronde. Bayern München liet nu weten dat hij met hen meetraint.

De voormalig Duitse international Jérôme Boateng is een vrije speler sinds zijn contract bij Olympique Lyon in de Franse Ligue 1 deze zomer niet verlengd werd.

Bayern München laat nu via zijn officiële kanalen weten dat hij met hen mee traint. In de Duitse pers deden heel wat geruchten de ronde over de 35-jarige verdediger.

“Onder hen ook Jérôme Boateng”, schrijft de club over hun training van vandaag. “Ook de volgende dagen zal hij met de groep meetrainen.”

Zo wordt meer en meer gedacht dat die ex-speler, die tussen 2011 en 2021 voor Bayern speelde, een contract bij de club zal tekenen. Hij won in 2013 en 2020 de Champions League met Bayern München.

Thomas Tuchel beschikt met Dayot Upamecano, Matthijs de Ligt en Kim Min-jae maar over drie centrale verdedigers en De Ligt is momenteel geblesseerd. Middenvelder Leon Goretzka speelde dit seizoen al achterin.