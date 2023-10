De Boeck haalt geheim wapen binnen bij KV Kortrijk: "Erkenning voor wat ik heb gerealiseerd"

Glen De Boeck is de nieuwe trainer van KV Kortrijk en krijgt ook een heel ervaren assistent naast zich. Voor het grote publiek is Urbain Spaenhoven misschien niet de meest bekende, maar de man wordt overal geprezen voor zijn tactische kennis.

Spaenhoven is onder meer de ex-trainer van Beerschot, Lokeren en Lierse. Bij die laatste twee clubs moest hij opstappen omdat hij niet het juiste diploma had. Een beetje de rode draad doorheen zijn carrière de laatste tien jaar, maar de man heeft in bijna elke reeks promoties afgedwongen.

Een tactische meester, klinkt het overal waar hij gewerkt heeft. De 65-jarige had vroeger al inovatieve ideeën en kan een ploeg naar zijn hand zetten. "Ik ben er zeker van dat ik KV Kortrijk iets zal kunnen bijbrengen. En intussen heb ik mijn UEFA A-diploma behaald, hé. Dus op dat vlak kunnen ze mij dit keer niets maken", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Toch wel verrassend dat Kortrijk bij hem uitkwam, want hij was nog hoofdtrainer bij Wilrijk. Hij zal dus een tandem vormen met De Boeck. "Ik kende hem niet. Hij heeft contact met mij opgenomen omdat hij een ervaren veldtrainer zocht die in het verleden al met profspelers had gewerkt. Dat toont voor mij toch dat er mensen erkenning hebben voor wat ik de voorbije jaren heb gerealiseerd."