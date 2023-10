Ronny Deila scherp voor zichzelf na nieuw gelijkspel, maar benoemt ook groot werkpunt voor Club Brugge

Club Brugge heeft voor de vierde wedstrijd op rij niet kunnen winnen. Tegen STVV bleef het alweer op 1-1 steken.

Club Brugge raakt stilaan toch in een kleine crisis, want het bleef al voor de vierde keer op rij op 1-1 steken. Deila zette onder meer Boyata, Nielsen en Jutgla in de ploeg, maar dat bleek niet echt te werken in de eerste helft.

"Onze eerste helft was heel slecht. Dat is mijn fout, want we hebben het systeem veranderd", stak Club-coach Ronny Deila de hand in eigen boezem na de wedstrijd. "In de eerste helft hebben STVV onvoldoende onder druk gezet en onze kansen niet benut."

Club slikt makkelijk tegengoals

Tijdens de rust greep Deila in door Boyata en Onyedika in de kleedkamer te laten en Balanta en Spileers in de ploeg te brengen. "In de tweede helft presteerden we wel goed, terwijl zij niets afdwongen hebben op die goal na."

Club kon nu al vier wedstrijden op rij niet winnen. "Dat is niet goed genoeg. We hadden wel telkens kansen om te winnen, we moeten hard aan werken om dit soort wedstrijden ook te winnen. We zijn beter en creëren meer kansen, maar we slikken ook te makkelijk goals."