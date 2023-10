Reactie Vierde gelijkspel op rij voor Club Brugge: Hans Vanaken geeft oorzaak voor nieuw puntenverlies

Club Brugge is er al voor de vierde keer niet in geslaagd om te winnen. Ook tegen STVV is het 1-1 geworden.

Club Brugge had er al gelijke spelen tegen Anderlecht, Besiktas en Racing Genk opzitten en wilde vermijden dat het tegen STVV opnieuw op 1-1 bleef steken. Maar na de openingsgoal van Skov Olsen kon Koita toch nog gelijkmaken. Het werd dus toch weer 1-1. Voor kapitein Hans Vanaken is het vooral ontgoochelend. "Als je niet kan winnen, dan heb je problemen om een match over de streep te trekken. Maar het zou nog erger zijn als je helemaal niets laat zien, we geen kansen hebben en slecht voetbal brengen." Club kon al voor de tiende keer op rij de nul tien houden. "Het blijft vooral vervelend dat je op een lullige manier een goal slikt, want voor de rest hebben ze niet veel gebracht. Na de 1-1 moeten we weer proberen energie te vinden, maar na zoveel matchen zijn sommigen misschien ook iets minder fris." Bijstellen? Moet er nu iets bijgesteld worden bij Club na een zoveelste gelijkspel? "Dat doen we na elke wedstrijd, dus dat zal nu niet anders zijn. Maar ik denk het op dit moment van details afhangt en daar kan naar gekeken worden. Het gaat over een aantal dingen, geen grote lijnen."