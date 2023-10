Genks publiek wordt op de vingers getikt in Extra Time: "Pro League moet strenger optreden"

De rode kaart voor Bonsu Baah was aanzet tot veel woede in het Genkse kamp. Onder meer Wouter Vrancken liet zich kritisch uit over scheidsrechter Wesli De Cremer. Het Genkse publiek ging echter over de schreef.

Na de rode kaart volgden er gezangen die niet op een voetbalveld thuishoren. "Dit hoort gewoon niet, het is niet nodig. Ook al maakt de scheidsrechter een fout", zegt analist Arnar Vidarsson. "En wij zijn het zelfs niet eens over die rode kaart, voor de ene is het rood voor de andere niet. Dus het is niet dat hij een grote fout heeft gemaakt." Ook voor Gert Verheyen ging het over de schreef. Hij vindt dat de Pro League er strengere straffen voor moet opleggen, want het ging ook over geaardheid. "Ik vind niet dat dit nog kan." "Zeker omdat de Pro League elk jaar de jongens met een regenboogband laat spelen. Sorry, maar dit zijn momenten waarop je er iets van kan zeggen."