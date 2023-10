KRC Genk krijgt nieuws over beroep tegen de schorsing van Bonsu Baah

Bonsu Baah werd zondag tegen Westerlo uitgesloten met een rode kaart. Hij kreeg een schorsingsvoorstel, maar daar ging Genk niet op in.

Bonsu Baah werd in de eerste helft uitgesloten, nadat hij een slag had verkocht aan Thomas Van den Keybus van Westerlo. Het bondsparket kwam met een schorsingsvoorstel van drie matchen waarvan één effectief voor de 18-jarige speler.

Scheidsrechter Wesli De Cremer liet in de debriefing echter weten dat geel voldoende was geweest. De bondsprocureur besloot dan ook om de schorsing in te trekken.

Wouter Vrancken was furieus over de fase. “Ik vroeg na de match uitleg aan de scheidsrechter. Die zei dat Baah zijn arm opspant om te gaan slaan. Alsof er sprake was van voorbedachte rade. Sorry, maar daar zakt mijn broek van af”, klonk het.

De Cremer ontkende dat hij dat gezegd had. “Ik heb gezegd dat de speler zich wapende, wat wil zeggen dat hij z'n arm open gooide om de slaande beweging in te zetten. Na het bekijken van de beelden moest ik wel concluderen dat de rode kaart heel streng was. Hij raakte Van Den Keybus enkel met de vingertoppen.”