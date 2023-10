Premier League heeft belangrijke beslissing genomen over VAR-blunder rondom Liverpool en neemt ingrijpende maatregelen

Zo werd er een doelpunt van Luis Diaz onterecht afgekeurd voor buitenspel. Er was een miscommunicatie tussen de VAR en de scheidsrechters op het veld, waardoor het leek alsof de VAR het doelpunt wilde afkeuren.

Liverpool vroeg nadien de VAR audio op om te weten wat er dan precies zou gebeurd zijn. Nadien wilde de club 'zijn opties willen bekijken'. Dinsdagavond werd er dan uiteindelijk toch beslist om de audio publiek te maken. De Premier League publiceerde de opname op zijn website.

