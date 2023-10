'PSV gaat ver om Bakayoko perfect in het uitstalraam te zetten'

PSV Eindhoven heeft met Johan Bakayoko goud in handen. De kans dat hij volgend seizoen nog in de Eredivisie speelt lijkt onbestaande.

Het was goochelen met miljoenen voor Johan Bakayoko, maar onze landgenoot bleef uiteindelijk bij PSV Eindhoven, ondanks enkele mooie aanbiedingen. Brentford zou maar liefst 40 miljoen euro op tafel willen leggen hebben.

Volgens Het Eindhovens Dagblad is de Nederlandse club al bezig om het contract van Bakayoko nog voor de wintermercato start open te breken. De onderhandelingen tussen beide partijen zijn lopende, klinkt het. Er zou een eerste gesprek geweest zijn tussen alle partijen.

De international heeft nog een overeenkomst tot midden 2026 in Eindhoven. PSV wil daar liefst van al twee jaar aan toevoegen tot 2028. Als dat niet lukt, zou er één seizoen aan toegevoegd worden.

De Nederlandse krant meldt er uitdrukkelijk bij dat dit niks te maken heeft met hem in Nederland te houden, maar een mogelijke transferprijs deze winter of volgende zomer de hoogte in te jagen.

Bakayoko kwam dit seizoen in de zeven eerste competitiematchen in actie, maar scoorde nog niet. Hij deelde wel twee assists uit.