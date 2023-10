Romelu Lukaku mag zich opmaken voor de absolute hel bij terugkeer naar Milaan: Inter-supporters doen ongeziene actie

Pas op 29 oktober kijkt Romelu Lukaku met AS Roma zijn ex-club Inter Milan weer in de ogen. Toch is de Inter-aanhang nu al bezig met haatacties op poten te zetten richting de Rode Duivel.

Lukaku kende een goede start bij AS Roma. Na vijf basisplaatsen staat zijn teller al op vier doelpunten. Reden te meer voor de Inter-supporters om schrik te krijgen. Om Lukaku te wreken voor zijn overstap naar AS Roma is de aanhang van de Milanese club een stevige wraakactie op poten aan het zetten.

"De meest ongewenste dag van terugkeer nadert. 29 oktober is een datum die wij rood omcirkeld hebben. Die dag zullen we onze afkeer uiten voor iemand die ons op de meest onwaardige manier de rug heeft toegekeerd", luidt het in een mededeling van de supportersclub CN69.

"Voor de wedstrijd tegen Roma zullen we 50.000 fluitjes uitdelen die gebruikt kunnen worden voor elke bal die aangeraakt wordt door degene die onze trui heeft verraden. Laten we allemaal laten zien hoe iemand moet worden behandeld die heeft laten zien dat hij onze kleuren niet waard is", besluit de supportersclub.