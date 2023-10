Zelfs in het parlement is er paniek over het Belgische voetbal: "Ons voetbal is in gevaar"

Meer en meer amateurclubs in België komen in buitenlandse handen terecht en dat is negatief. Ook in het Vlaams Parlement wordt gedebatteerd over oplossingen.

Ondertussen zijn al zes amateurclubs in handen van buitenlandse eigenaars. Ook Ben Weyts benoemt het probleem: "De club moet een ontmoetingsplaats blijven voor de lokale gemeenschap."

"Buitenlanders kopen amateurclubs op. Als het zo doorgaat, krijgen we in de amateurreeksen een soort makelaarsvoetbal waar geen plaats is voor jeugdwerking of recreatieve sporters. We zijn de Far West van het Europese voetbal", vertelt Maurits Vande Reyde in de Commissie voor Sport, Cultuur en Media.

"Terwijl de lokale besturen wel investeren in die clubs, juist omwille van de lokale verbinding. Als we niets doen, is het ecosysteem van ons voetbal in gevaar. Zijn de huidige regels voldoende?", ging hij verder.

Onze buurlanden doen het op dat vlak veel beter. "In Nederland zie je geen buitenlandse investeerders in het amateurvoetbal. Dat geldt in Duitsland zelfs in het profvoetbal", klinkt het nog bij Vande Reyde.