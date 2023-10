Zo kijken de Oekraïnse media naar Antwerp

Woensdagavond komt Shakhtar Donetsk op bezoek in het Bosuilstadion. Maar hoe wordt er nu vanuit Oekraïne gekeken naar Royal Antwerp?

"Antwerp is eerlijk gezegd de zwakste tegenstander voor Shakhtar in de groepsfase. Als de Shakhtar zich aan de Europa League willen vastklampen, zijn ze verplicht van de Belgische club te winnen", klinkt het bij 'Footbal.ua'.

Bij 'ua-Football' hebben ze gemerkt dat de Great Old een mindere periode kent. "Antwerp begon met een 0-5 nederlaag op Camp Nou. En in de binnenlandse competitie loopt ook niet alles soepel. Ze staan slechts vijfde na negen speeldagen. We merken ook op dat Antwerp al vijf wedstrijden niet gewonnen heeft, wat niet voor motivatie zorgt."

In realiteit won Antwerp vier wedstrijden na elkaar niet, wat ze in Oekraïne nog niet door hebben. Shakhtar is momenteel alleen leider in de Oekraïense competitie na negen speeldagen met 18 punten.